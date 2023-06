Stiri pe aceeasi tema

- PROTESTE… Magistrații și-au anunțat intenția de a protesta fața de unele decizii legislative care ar leza independența actului de justiție. De asemenea, judecatorii protesteaza și impotriva propunerilor privind pensiile de serviciu. Demarat de catre magistrații bucureșteni, protestul a fost imbrațișat…

- AJUNS DIN URMA…Un dosar controversat, cu ceva vechime in spate, a ajuns, in sfarșit pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui. Magistrații vasluieni au de stabilit competența teritoriala a instanței și sa stabileasca primul termen de judecata. Intreaga poveste a fost scoasa la iveala de catre procurorii…

- DECIZIE…Procurorii au finalizat cercetarea penala in cazul lui Gigel Manta, calaul de la Padureni arestat dupa ce si-a ucis, fara regrete, fiul, iar magistratii Tribunalului Vaslui sunt cei care-i vor decide soarta. Gigel Manta este calaul care, cu mintile imbibate in alcool si pe fondul unei agresivitati…

- ȘANSA… Hușenii care știu ca au restanțe la plata darilor catre bugetul local, primesc o veste buna de la aleși. Aceștia au votat o masura care sa incurajeze achitarea integrala a debitelor, cu beneficiul ca vor fi scutiți de plata penalitaților. Perioada de grație tocmai ce a inceput, de pe 2 mai, și…

- UPDATE: Judecatorii vasluieni de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Vaslui au dat sentința in cazul adus in fața instanței de DIICOT – ST Vaslui și BCCO Vaslui. Cei cinci inculpați, care au procurat, manipulat, stocat și distribuit in mod direct droguri de risc, de mare risc și substanțe…

- DEMIS… Primarul din comuna Bogdanești, medicul veterinar Ion Dorobanțu, a fost demis din funcție pe 4 aprilie de catre prefectul județului Daniel Onofrei. Agenția Naționala de Integritate (ANI), l-a acuzat de incompatibilitate, iar procesul dintre ANI și medicul Dorobanțu, a ajuns la Inalta Curte…

- SENTINTA DEFINITIVA… Condamnat, in prima instanta, la 7 ani si jumatate de inchisoare cu executare, fostul politist de frontiera Lucian Andriuta reuseste sa scape cu o pedepasa mult mai blanda la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii ieseni au decis condamnarea acestuia la numai 3 ani de inchisoare si 3…