Verdict Harvey Weinstein: vinovat! Risca 25 de ani de inchisoare dupa #MeToo

- Pentru ca e Ziua Indragostitilor si stim cu totii ca dragostea trece prin stomac, Veronica si Viorel au avut parte de o surpriza delicioasa. Direct de la restaurantul lui, Dima Trofim a venit cu cea mai buna corabie plina cu sushi!

- Fostul ministru italian de Interne, Matteo Salvini, risca pana la 15 ani de inchisoare. El a fost acuzat de abuz de putere si sechestrare de persoane, pentru ca vara trecuta nu a permis debarcarea unui grup de migranti libieni.

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein (67 de ani) este acuzat de viol va incepe marti, 7 ianuarie, la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, risca pedeapsa cu inchisoare pe viata.

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein este acuzat de viol va incepe marti la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” si cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” si „Pulp Fiction”, risca pedeapsa…

- Fosta șefa a DIICOT Alina Bica, condamnata definitiv miercuri la 4 ani de inchisoare cu executare, a fost data in urmarire. Fotografia și informațiile despre Alina Bica au fost publicate pe site-ul Poliției Romane, la rubrica „persoane urmarite”. Ulterior, aceasta a fost data și in urmarire internaționala.…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.