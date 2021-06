Verdict final în cazul „Măcelarului din Balcani” Judecatorii internationali pronunta marti verdictul final in cazul fostului lider militar al sarbilor din Bosnia Ratko Mladic, condamnat deja in prima instanta la inchisoare pe viata pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi comise in timpul razboiului dintre 1992 si 1995 din fosta republica iugoslava. Cel supranumit „Macelarul din Balcani” a fost condamnat in 2017 de fostul Tribunal penal international pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in special pentru rolul sau in masacrul de la Srebrenica, cel mai grav petrecut in Europa dupa al doilea razboi mondial si care a reprezentat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

