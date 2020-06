Stiri pe aceeasi tema

- „In etapa cand vom deschide terasele la nivel exterior, luarea temperaturii si monitorizarea starii de sanatate va fi obligatorie pentru toti lucratorii din unitatea respectiva. Pentru clienti, pentru consumatori, nu am prevazut aceasta masura, sa le fie luata temperatura. Este o masura care va fi…

- Zeci de sesizari au fost trimise Avocatului Poporului de catre cetațeni și politicieni care reclama masurarea temperaturii la intrarea in spații publice inchise, precum magazine și instituții. Oamenii reclama ca masura de triaj epidemiologic impotriva raspandirii COVID-19 ar fi intruziva sau le-ar incalca…

- In contextul scandalului provocat in fața unui supermarket din Capitala, dupa ce doi soți au refuzat sa li se verifice temperatura, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a facut declarații pe acest subiect, spunand ca aceasta masura este doar un triaj necesar in aceasta perioada de criza.

- La intrarea in magazine și instituții nu se face termoscanare, ci doar se masoara temperatura, a declarat profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El a explicat unde se face de fapt termoscanare. "Nu e vorba de termoscanare. Este vorba de masurarea…

- A doua zi din starea de alerta a demonstrat, cel puțin in București, ca nimeni nu respecta condițiile impuse, prin lege, de catre autoritați. In parcuri, oamenii, tineri, varstnici și copii, au luat cu asalt spațiile verzi și au facut adevarate petreceri.De exemplu, in Herastrau, zeci de tineri…

- "Eu am petrecut foarte mult timp cu el in ultima perioada. Foarte mult l-a afectat ca a fost acuzat de tradare nationala de catre presedinte. Marcel vine dintr-o familie de militari, tatal sau fiind unul dintre cei mai buni piloti pe care i-a avut Romania si sigur ca a fost foarte afectat. E complicat…

- Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie, a vorbit despre schimbarile care vor aparea la locurile de munca dupa data de 15 mai, cand masurile impuse din cauza pandemiei de coronavirus se vor relaxa, iar unii angajați ar putea reveni la birouri. Epidemiologul spune ca angajaților ar…