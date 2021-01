Ventilatoare mecanice pentru Spitalul Clinic Județean Mureș La sfarșitul anului trecut, la Spitalul Clinic Județean Mureș au ajuns cele 4 ventilatoare mecanice, EVITA V500 DRAEGER, in valoare totala de 644.980 lei și 12 ventilatoare mecanice, PURITAN BENNET, in valoare totala de 1.756.440 lei achiziționate de Ministerului Sanatații, informeaza Biroul de presa al Spitalului Clinic Județean Mureș. Ventilatoarele au fost puse in funcțiune … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

