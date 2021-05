Veniturile pieței globale de livrare online a alimentelor au crescut în 2020 cu 30% female hand holding white phone with app delivery food screen and laptop Pandemia de COVID-19 a inchis restaurantele din intreaga lume, provocand pierderi uriașe de venituri pentru afacerile de pe aceasta piața. Astfel, pentru a-și menține afacerea pe linia de plutire, mulți dintre proprietarii de restaurante și-au readaptat strategia prin dezvoltarea serviciilor de livrare a alimentelor. Potrivit datelor prezentate de StockApps.com, este de așteptat ca piața globala de livrare online a alimentelor sa ajunga la venituri de 151,5 miliarde de dolari și 1,6 miliarde de utilizatori in 2021, o creștere… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

