- Cresterile inregistrate de iPhone si serviciile Apple nu au fost suficiente pentru a compensa scaderile celorlalte categorii de produse, insa, chiar si asa, veniturile companiei au fost peste asteptarile analistilor. Apple a avut venituri de 94,84 de miliarde de dolari in al doilea trimestru al anului,…

- Potrivit celor mai noi date furnizate de catre Jato Dynamics, Tesla Model Y incheie primul trimestru din 2023 pe prima poziție in topul vanzarilor de pe Batranul Continent. Vanzarile modelului cu zero emisii au crescut cu 173%, comparativ cu aceeași perioada din 2022. Daca trendul se pastreaza, Tesla…

- Constructorul de camioane AB Volvo a raportat miercuri rezultate record pentru primul trimestru, o dovada ca firma suedeza a inceput sa depaseasca blocajele de aprovizionare si inflatia care a afectat industria, transmite Reuters.In perioada ianaurie-martie, profitul operational al AB Volvo a crescut…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna februarie, afectate de reducerrea vanzarilor de carburanti si produse non-alimentare, in contextul inflatiei ridicate si inaspririi conditiilor financiare, arata datele publicate marti de Eurostat.Conform acestor date, in…

- Vanzarile de masini noi in Rusia au scazut cu 44,7% in primul trimestru din 2023, arata datele publicate joi de Association of European Businesses (AEB), in conditiile in care exodul producatorilor auto occidentali a redus optiunile pentru consumatorii rusi, iar companiile auto nu dispun de componente…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, in luna februarie, a scazut atat ca serie bruta cu 2%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,6%, comparativ cu luna precedenta.Potrivit datelor…

- Asteptarile negative reflecta asteptarile reduse ale Apple pentru vanzarile de dispozitive catre consumatori. Cand Apple a raportat rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2023, directorul financiar Luca Maestri a declarat ca anticipeaza scaderi de doua cifre pentru vanzarile de Mac si iPad…

- Numarul tranzactiilor cu apartamente a scazut cu 18% anul trecut in Cluj-Napoca, la fel și suprafata autorizata a proiectelor rezidentiale a inregistrat o scadere cu 6%, potrivit estimarilor unei companii de consultanta imobiliara.