Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita impreuna cu OPEC-ul sunt determinati sa pastreze pretul petrolului la nivelul actual, a declarat un strateg pentru CNBC astazi, insa daca Venezuela intrerupe total productia, preturile ar creste imediat spre 100 de dolari per baril. Preturile pe piatsa petrolului au crescut…

- Uniunea Europeana e socialista. Occidentul e socialist. America e socialista. Universitatile si lumea intelectuala sint socialiste. Elitele artistice si cinematografice, pop, civile, de caritate si umanitare sint socialiste. Asa arata lumea si, in aceasta lume, cine nu e socialist e - prin decret socialist…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani.Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani. Citește și: Anamaria Prodan, aproape de o decizie radicala, dupa moartea mamei…

- Maestrul Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, face un anunț cutremurator: „S-a inalțat la Cer unul dintre cei mai mari actori ai neamului romanesc: Ilie Gheorghe. Read More...

- Actorul Ilie Gheorghe, cunoscut pentru spectacolul „Faust“, unde a realizat un rol extraordinar, in regia lui Silviu Purcarete, la Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu, a murit in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de 77 de ani.

- Din Europa pana in America si Asia, "Flori de plastic" intra in competitia de scurtmetraje animate in cele mai importante festivaluri. British Animation Film Festival, Girona Film Festival, Seoul Animation Film Festival sau Buffallo Niagara Film Festival sunt doar cateva dintre festivalurile la care…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- Dupa ce a renuntat la scena, s-a mutat in America, la fiul ei. Insa, un eveniment important si plin de emotie, a determinat-o pe artista sa se intoarca printre prieteni. Seara trecuta, a deschis cutia cu amintiri in fata reporterilor nostri.