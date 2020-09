Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul venezuelean de opozitie Freddy Guevara a parasit miercuri ambasada Republicii Chile la Caracas, dupa ce a fost gratiat, alaturi de alti peste o suta de opozanti, de presedintele Nicolas Maduro, informeaza AFP, relateaza Agerpres"Ies si anunt ca voi continua lupta, de aceasta data…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a gratiat peste 100 de opozanti, printre care deputati si colaboratori apropiati ai liderului opozitiei, Juan Guaido, "cu scopul de a promova reconcilierea nationala", a anuntat luni ministrul comunicatiilor si informatiilor, Jorge Rodriguez, scrie AFP. "Gratierea…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a grațiat aproximativ 100 de opozanți, inclusiv deputați și colaboratori ai președintelui parlamentului Juan Guaido "cu scopul de a promova reconcilierea naționala", a anunțat luni ministrul comunicarii, potrivit AFP."O iertare prezidențiala…

- Țara aflata in recesiune de sase ani și cu inflatie anuala de peste 3.500%. "Nu exista in istoria umanitatii un stat cu o contracție atat de profunda, in absenta unui razboi” America Latina va iesi din pandemie cu o rata a saraciei mult mai ridicata, deoarece eforturile de tinere sub control…

- Fostul ambasador american Bill Richardson a avut o intrevedere cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro - pe care SUA vor sa-l inlature de la putere - insa fara a obtine eliberarea unor americani detinuti in Venezuela, informeaza vineri AFP. "Sunt fericit ca am putut sa ma intalnesc cu presedintele…

- Deputatul PSD Ștefan Mușoiu se alatura vocilor care susțin ca «Legea Carantinei nu este corecta și eficienta». El considera ca protejarea populației ar trebui sa reprezinte prioritatea «0» pentru fiecare administrație județeana, indiferent de carențele legislative existente. Legile, bata-le vina! Participant…

- Uniunea Europeana a sanctionat 11 oficiali venezueleni implicati in actiuni impotriva opozitiei fata de guvernul lui Nicolas Maduro, care i-a dat un termen de 72 de ore sefei Delegatiei UE la Caracas sa paraseasca tara, relateaza AFP.Maduro a anuntat expulzarea reprezentanei UE Isabel Brilhante…

- Ambasadoarea Uniunii Europene in Venezuela a primit un ultimatum de 72 de ore in care trebuie sa paraseasca țara sud-americana, relateaza Agerpres. Președintele venezuelean, Nicolas Maduro a luat aceasta decizie suparat fiind ca blocul european a impus sancțiuni asupra 11 oficiali venezueleni loiali…