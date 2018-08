Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat cresterea de 34 de ori a salariului minim, fara sa specifice insa data de intrare in vigoare a deciziei, care face parte din programul sau de redresare economica. Seful statului socialist a spus ca salariul va fi "indexat" la valoarea Petro, moneda virtuala…

- Mii de persoane au defilat luni la Caracas pentru a-si exprima sustinerea fata de Nicolas Maduro, dupa "atentatul" a carui tinta presedintele venezuelean sustine ca a fost, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Iata poporul care il apara pe Nicolas Maduro!", au scandat manifestantii, care l-au…

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza aducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza AFP,…

- Ministrul venezuelean de Interne, Nestor Reverol, a anuntat duminica sase arestari in ancheta privind atacul cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro, transmite AFP. "Pana in prezent, au fost arestati sase teroristi si ucigasi platiti, mai multe vehicule au fost confiscate. Au avut loc perchezitii…

- Un inalt Comisar ONU pentru drepturile omului dorește implicarea organizației in gestionarea situației dramatice din Venezuela. Zeid Rațad Al Hussein a propus inființarea unei comisii internaționale de ancheta și intervenția Curtii Penale Internationale.

- In total, 40 de opozanti venezueleni aflati in inchisoare au fost eliberati sambata, intr-un nou gest de reconciliere al presedintelui socialist Nicolas Maduro care ridica la 80 numarul opozantilor pusi in libertate in doua zile, relateaza AFP. "Astazi (sambata), 40 (...) au beneficiat de importante…