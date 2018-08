Un numar de 25 de persoane suspectate ca au participat ori au legaturi presupusul atac impotriva presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, au fost arestate pana in prezent, a anuntat miercuri procuratura generala, transmite AFP. "In total, 25 de persoane au fost deferite justitiei pana in prezent. Sa ne amintim ca sunt persoane care au fugit, unele in Columbia, altele in Peru si altele in Statele Unite", a declarat in cursul unei conferinte de presa procurorul general Tarek William Saab, considerat ca apropiat puterii. Printre detinuti se afla mai multi militari activi si deputatul opozitiei Juan…