Stiri pe aceeasi tema

- Marian susține ca il crește pe fiul Luminiței de cand avea un an, de aceea iși dorește sa se ocupe in continuare de el. In prezent, copilul are 13 ani și spune ca deși nu este tatal lui biologic, il considera parintele lui.

- Batalie pe moștenire! Este vorba despre o lupta intre doi frați, asta dupa ce tatal lor a murit, și a lasat in urma lui o moștenire destul de valoroasa. Este vorba despre restaurante, un salon de evenimente, și chiar vile pe care aceștia trebuie sa le imparta, insa sora acestui frate spune ca ea nu…

- Laurențiu și mama lui, Luminița, sunt ingroziți de tot ce s-ar intampla in blocul in care ei locuiesc. Ar avea loc adevarate orori, o mama fiind acuzata ca și-ar maltrata copiii, un barbat i-ar amenința cu moartea și ar face evaziune fiscala, iar ”lista neagra” continua!

- Ziua mamei, sarbatorita in 5 mai, in Romania. Cand va fi celebrata Ziua tatalui in acest an Ziua mamei este sarbatorita in 5 mai, in Romania, in acest an. Celebrarea acestei zile a fost instituita din anul 2009. Tot in luna mai va fi sarbatorita și Ziua tatalui. Legea nr. 319/2009 prevede marcarea…

- Andreea Popescu a trecut printr-o schimbare radicala dupa ce tatal ei a murit, in urma cu 10 de ani. Vedeta a inceput sa-și puna mai multe intrebari cu privire la existența sa, motiv pentu care și-a gasit alinare in Divinitate.

- O bunica traiește cu dorul de nepotul ei, dupa ce l-a crescut vreme de mai mulți ani. Luminița nu este lasata sa ia legatura cu baiatul. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Mariana este revoltata, dupa ce soția fratelui ei decedat ar fi incercat sa puna mana pe casa in care a locuit o buna perioada cu barbatul. Cumnata ei și-a refacut viața la scurt timp dupa ce a ramas vaduva și are deja și un alt copil cu altcineva.

- Tragediile se țin lanț pentru familia lui Gabi Stangau! Dupa ce regretatul artist s-a stins din viața luna trecuta, familia a primit inca o veste trista. Bunica artistului a parasit și ea aceasta lume, iar intreaga familie este in stare de șoc. Iata mesajul transmis de soția regretatului violonist!