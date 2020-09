Un "spion american" a fost arestat in apropierea unor rafinarii din Venezuela, dupa ce autoritatile au dejucat un plan pentru a provoca "o explozie" intr-un alt complex petrochimic, a afirmat vineri presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, citat de AFP. "Am prins joi (...) un spion american care spiona, in statul Falcon, rafinariile din Amuay si Cardon", in complexul de rafinare Paraguana (nord-vest)", a declarat seful statului intr-un discurs televizat. Este vorba despre un membru al US Marine Corps "care a servit pe baze ale CIA din Irak", a continuat Nicolas Maduro, adaugand ca acesta a fost…