Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a emis miercuri o "declaratie de cenzura" impotriva Venezuelei, tara care nu a furnizat toate informatiile economice necesare, transmite Reuters. Autoritatile de la Caracas au la dispozitie sase luni pentru a lua masuri si a completa datele comunicate Fondului. Declaratia…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice. "Germania nu va fi parte a unor posibile actiuni militare impotriva…

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) a recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in urmatoarele 72 de ore, informeaza agentia Tass.…

- Hussein a declarat in martie ca Duterte are nevoie de 'un examen psihiatric' si ca atacurile sale verbale impotriva unui comisar al ONU care a condamnat campania de represalii pe toate planurile pe care Filipine o duce impotriva drogurilor nu poate ramane fara raspuns.'Fiu de catea, tu,…

- Republica Ceha a decis sa-l extradeze americanilor pe hackerul rus Iuri Nikulin, pe care Rusia incerca sa-l recupereze, apeland la influenta presedintelui ceh Milos Zeman. Dupa cum precizeaza Aktualne, astfel s-a incheiat confruntarea de lunga durata dintre Federația Rusa și Statele Unite pe ”capul”…

- Miguel Rodriguez Torres, un fost ministru de interne si al justitiei in mandatul presedintelui Venezuelei Nicolas Maduro, a fost arestat marti sub acuzarea de a fi planificat un complot impotriva armatei venezuelene, a anuntat guvernul, relateaza AFP. In varsta de 54 de ani, acest general in rezerva…

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…