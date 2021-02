Venezuela: A ascuns că s-a infectat cu SARS-CoV2 și și-a condamnat familia la moarte O femeie din Tachira, Venezuela, a efectuat testul Covid acasa, la mijlocul lunii decembrie anul trecut. Deși rezultatul a fost unul pozitiv, femeia l-a ascuns și nu și-a anunțat familia, relateaza El Mundo , o decizie tragica pentru familia ei. Deși a susținut ca e simpla raceala, pana la sfarșitul lunii ianuarie, in termen de 42 de zile de cand s-a infectat tanara, atat ea, soțul ei, cat și cei trei copii ai lor minori, murisera. Femeia in varsta de 36 de ani a facut testul PCR de doua ori la mijocul lunii decembrie și l-a anunțat pe soțul in varsta de 33 de ani pe 27 decembrie, cand acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

