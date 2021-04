Veneția Residence te așteaptă acasă! Apartamente noi în cea mai frumoasă zonă a Iașului Proiectul imobiliar Veneția Residence este amplasat in zona de agrement Ciric, in vecinatatea lacului Veneția – Tatarași. Apartamentele vin cu dotari de top și sunt dispuse pe suprafețe diferite, in funcție de necesitațile fiecaruia: cele o camera au o suprafața de 37-38,55 metri patrați, iar cele cu doua camere sunt de trei tipuri: de 54,65 mp, 54,20 mp și 52,00 mp. Pentru familiile care prefera apartamentele spațioase, Veneția Residence dispune și de locuințe cu trei camere care au o suprafața utila de 81,55 de metri patrați și 82,90 de metri patrați. Apartamentele beneficiaza de balcoane cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

