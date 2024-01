Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea din Venetia a inceput marti sa puna in vanzare bilete de intrare de cinci euro, o taxa aplicata primavara si vara turistilor care vin doar pentru o zi in Palatul Dogilor, victima a turismului in masa, relateaza AFP. Timp de 29 de zile in total pe o perioada cuprinsa intre 25 aprilie…

- Municipalitatea din Venetia a inceput marti, 16 ianuarie, sa puna in vanzare bilete de intrare de cinci euro, o taxa aplicata primavara si vara turistilor care vin doar pentru o zi in Palatul Dogilor, victima a turismului in masa, scrie Agerpres preluand AFP.Timp de 29 de zile in total, pe o perioada…

