Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista principalelor premii care au fost atribuite sambata seara la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia. Competitia Oficiala: Leul de Aur pentru cel mai bun film: "Nomadland", regizat de Chloe Zhao Marele Premiu al Juriului, recompensat cu Leul de…

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, a castigat sambata seara cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit in cadrul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul castigator, in care rolul principal este…

- Cineastul nipon Kiyoshi Kurosawa a castigat sambata seara Leul de Argint pentru cel mai bun regizor la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia cu pelicula "Wife of a Spy", informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Wife of a Spy" spune povestea…

- Pierfrancesco Favino a fost recompensat sambata seara cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia gratie interpretarii sale din pelicula "Padrenostro", informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Padrenostro", regizat de…

- Venetia, 12 sep /Agerpres/ - Coproductia cu participare romaneasca "Quo Vadis, Aida?", regizata de Jasmila Zbanic, a castigat trei premii in cadrul sectiunilor paralele ale Festivalului International de Film de la Venetia (2-12 septembrie), ajuns in acest an la cea de-a 77-a editie, au anuntat sambata…

- Filmul „colectiv”, realizat de Alexander Nanau, a fost desemnat marele castigator al Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, care are loc online si se va incheia sambata, potrivit news.ro.Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, si „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc…

- Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, și „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc au fost prezentate, cu sprijinul ICR Tel Aviv, in cadrul competiției internaționale a Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, singurul festival international de

- Festivalul International de Film de la Venetia a intrat miercuri in linie dreapta, cu prezentarea in cursa pentru Leul de Aur, ce va fi decernat sambata, a doua noi filme - "Wife of a Spy", o drama japoneza de spionaj si o ecranizare a celebrei piese de teatru "Le sorelle Macaluso", relateaza EFE.…