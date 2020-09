Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista principalelor premii care au fost atribuite sambata seara la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia. Competitia Oficiala: Leul de Aur pentru cel mai bun film: "Nomadland", regizat de Chloe Zhao Marele Premiu al Juriului, recompensat cu Leul de…

- Vanessa Kirby, protagonista lungmetrajului "Pieces of a Woman", a castigat sambata seara Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, relateaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Pieces of a Woman", regizat de Kornel Mundruczo,…

- Regizoarea Ann Hui, unul dintre cei mai prolifici si versatili cineasti asiatici, a fost recompensata joi cu Leul de Aur pentru intreaga cariera la a 77-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, unde a sustinut un masterclass si a prezentat, in afara competitiei, cel mai recent film, „Love After…

- Festivalul International de Film de la Venetia a intrat miercuri in linie dreapta, cu prezentarea in cursa pentru Leul de Aur, ce va fi decernat sambata, a doua noi filme - "Wife of a Spy", o drama japoneza de spionaj si o ecranizare a celebrei piese de teatru "Le sorelle Macaluso", relateaza EFE.…

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia debuteaza miercuri si va fi primul eveniment major care se va desfasura in format fizic de la izbucnirea pandemiei. Intre starurile internationale care vor fi prezente se numara actorii Cate Blanchett, Tilda Swinton si Matt Dillon.

- In perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2020, va avea loc o ediție speciala a Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași – FILIT. Anul acesta, in condițiile crizei globale, care a generat atat restricții de calatorie, cat și redistribuirea fondurilor alocate programelor culturale catre…

- Actrita Maria Ploae va fi recompensata cu premiul de excelenta la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, care va avea loc intre 31 iulie si 9 august.Ea va primi distinctia la gala de inchidere, pe 8 august, organizata pentru prima data in aer liber, in Piata…

- Actorul american Viggo Mortensen va fi recompensat cu un premiu Donostia onorific la cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la San Sebastian (nordul Spaniei), in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera, au informat luni organizatorii evenimentului, citati de EFE, potrivit…