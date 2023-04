Stiri pe aceeasi tema

- Ca vecinii noștri sarbi știu sa faca turism la nivel de top nu mai este un secret pentru nimeni, mai ales ca in ultimii ani tot mai mulți romani aleg Serbia ca destinație de vacanța, sejur de cateva zile, city break sau doar ca escapada de cateva ore pentru o masa tradiționala sau shopping. Dupa cațiva…

- Inscrierile la Festivalul international de folclor "Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii" de la Braila au inceput saptamana aceasta si se vor incheia pe 10 iunie, au informat reprezentantii Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT).Concursul se adreseaza…

- Timișoara va avea, dupa ani buni de așteptare, un aquapark, așa cum au toate orașele mari din zona acesta a Romaniei, dar mai ales cele aflate la granița dintre Romania și Ungaria, de partea maghiara. Oradea are aquapark, Deva are, de asemenea, este unul la Oraștie, iar in Ungaria cum treci granița…

- Deschiderea punctului de trecere a frontierei, pe langa pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timișoara și Zrenjanin, s-a dovedit a fi foarte apreciata de public. Datele inregistrate arata ca aproape 300 de persoane au trecut frontiera, sambata și duminica, intre orele 8 – 20,…

- Dosare penale pe numele a șase afgani, marocani și pakistanezi, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca granița ilegal din Romania in Serbia, in weekend. Toți cei șase intrasera ilegal in Romania, cu vize.

- Trei barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 29 si 40 de ani, toti avand permise de sedere valabile pe teritoriul Romaniei, au fost prinși vineri dimineața, 10 martie, de politistii de frontiera Jimbolia, cand incercau sa treaca fraudulos granița spre Serbia.„In data de 10.03.2023, ora 06.50,…

- Se deschide pista de biciclete din Serbia spre Romania. Veloturism pe ruta Timișoara – Zrenjanin. Amatorii de excursii cu bicicleta vor putea ajunge, incepand din luna mai, pana in orașul Zrenjanin, din Serbia.

- Una din salile legendare din istoria muzicii rock a Timișoarei va fi la sfarșitul acestei saptamani gazda unei seri speciale dedicate melomanilor, in cadrul careia pe scena din Casa Tineretului vor evolua BMJ Trio din Italia, Axis (Romania – Serbia) și Phunk Smugglers (Romania – Serbia). Formația italiana…