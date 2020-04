Vela vede partea plină a paharului Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca infracțiunile cu violența au scazut in acest an comparativ cu anii trecuți, iar despre violențele inregistrate in ultimele zile a spus ca au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe”. „Am facut o comparație cu anii 2019, 2018, 2017 și 2016, așadar ultimii patru ani. In 2020 au fost cele mai puține infracțiuni la nivel național și cele mai puține infracțiuni cu violența”, a spus ministrul la TVR. Referitor la violențele inregistrate in ultimele zile, Marcel Vela a precizat ca acestea au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe”. „Sunt infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

