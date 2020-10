Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timisoara, ca ridicarea restrictiilor in cazul pelerinajului de la Iasi a reprezentat "o decizie operativa, pentru a salva o situatie care putea degenera". El a afirmat ca activitatea ministerului pe care il conduce presupune si anumite decizii care se iau in functie de situatia operativa concreta. "Atunci cand o decizie care e adoptata salveaza o situatie grava, aceste decizii se iau in mod legal si profesionist de catre cei care analizeaza exact momentul operativ de la o anumita situatie, zona sau eveniment. Asa ca ceea ce s-a intamplat…