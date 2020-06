Stiri pe aceeasi tema

- O noua alerta meteo a fost emisa de ANM in urma cu puțin timp. 33 de județe vor intra, la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii puternice. Alerta expira marți seara, conform Administrației de...

- Meteorologii au emis,in aceasta dupa-amiaza, Cod roșu de vreme rea pentru județul Timiș, avertismentul fiind transmis și autoritaților locale județene. Vizate de The post Cod roșu și acoperișuri luate de vant in Timiș. Autoritațile sunt in alerta maxima appeared first on Renasterea banateana .

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, miercuri seara, o avertizare cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Suceava, Harghita și Neamț, anunța MEDIAFAX.Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitațiilor lichide inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare nowcasting cod portocaliu de furtuni si vijelii, valabila in localitati din judetele Arad și Bihor.Oamenii de știința vorbesc despre un 'efect substanțial' - Cate vieți au salvat masurile de izolare impuse in Europa…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a emis o avertizare cod portocaliu de vreme severa imediata care anunța grindina de dimensiuni mici și medii, frecvente descarcari electrice, vijelie, averse ce pot cumula 20-30 l/mp pentru zone din județele Arad și Timiș. Sunt vizate, conform alertei transmise…

- Administrația Naționala a emis, miercuri, avertizari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina. COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 06:00 In intervalul menționat, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea și in cea mai mare parte a Transilvaniei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa miercuri, de la ora 12.00, la sedinta de evaluare si prezentare a masurilor de siguranta si ordine publica in contextul epidemiei COVID 19.In cadrul sedintei mai participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) menține doua avertizari cod galben și portocaliu de vant puternic și emite alte trei alerte noi, care anunța vant puternic la munte, mai ales in Caraș-Severin, Mehedinți, Hunedoara și Gorj. Una dintre noile avertizarile cod galben va fi in vigoare in perioada…