Vehiculele electrice sunt proiectate astfel încât reduc conţinutul de cupru, ceea ce limitează cererea pentru acest metal Cresterea puternica a vanzarilor de vehicule electrice, condusa de avansul din China, inseamna ca cererea de cupru va continua sa urce pentru restul deceniului, dar inovatia in vehiculele electrice a aparut ca un factor limitator, arata doua prognoze recente. Cuprul a fost vazut ca un joc de tranzitie la energia verde, in parte din cauza cablurilor necesare pentru masinile electrice. Vehiculele electrice pot folosi pana la 80 de kilograme de cupru, de patru ori mai mult decat cantitatea utilizata intr-un vehicul cu motor cu ardere interna. Intr-un raport din aceasta saptamana, Goldman Sachs a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

