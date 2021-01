Aproximativ 100 de vedete britanice, de la artisti pop si rock, precum Ed Sheeran, Sting si Roger Waters (Pink Floyd), pana la nume importante din muzica clasica, printre care dirijorul Simon Rattle, au tras un semnal de alarma. Semnalul de alarma se refera la turneele in Europa ale artistilor din Marea Britanie, in pericol din cauza Brexitului, potrivit Reuters. Intr-o scrisoare publicata in editia de miercuri a cotidianului The Times, muzicienii au atras atentia ca guvernul si-a incalcat o promisiune, aceea de a negocia calatoriile fara vize pentru muzicieni in Uniunea Europeana. „Intelegerea…