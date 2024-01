Vedetele s-au pozat în costum de baie în zăpadă la -3 grade Vedetele s-au pozat in costum de baie in zapada la -3 grade Iarna a venit cu tot alaiul la București, lucru care nu s-a mai intamplat in ultimii ani. Temperaturile au scazut drastic, iar ninsoarea a imbracat capitala in straie albe. Fiecare s-a bucurat așa cum a știut de peisajul de poveste. Unele dintre vedetele autohtone au fost mai curajoase și și-au pus sanatatea la incercare. Cum? S-au pozat in costum de baie in zapada la -3 grade! Bineințeles, imaginile au ajuns apoi pe rețelele de socializare. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Diana Munteanu (@officialdianamunteanu)… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

