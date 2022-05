Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 mai, de la ora 19, in Sala Mare, la Teatrul Național din Timișoara are loc o noua premiera, cu spectacolul Durerea fantoma de Vasili Sigarev, in regia lui Ion-Ardeal Ieremia. Un depou infernal, capcana pentru minte și suflet – acesta este locul in care Olga se intoarce mereu și mereu in cautarea…

- Profesioniști desavarșiți, prezențe active pe platourile de filmare ale producțiilor importante realizate in Romania ultimilor 50 de ani și personalitați indragite in lumea cinematografiei autohtone, operatorii de imagine Pompiliu Avram, Mihai Mihailescu și Constantin Nica vor fi omagiați la Gala Premiilor…

- La fel de așteptate ca Premiile Oscar sunt petrecerile de dupa ceremonie. Vanity Fair Party este locul unde cele mai apreciate vedete ale momentului iși dau intalnire și iși etaleaza cele mai spectaculoase ținute.

- Vedetele au facut parada de tinute elegante la gala Premiilor Oscar 2022, care a avut loc duminica noaptea, la Los Angeles. Fiecare star a sperat ca alegerea vestimentara facuta va fi cea care va capta toata atentia la ceremonie. Surpriza serii a fost aparitia solistei Chloe Bailey, jumatate a duo-ului…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu sarbatorește Ziua Mondiala a Teatrului – 27 martie, oferind publicului evenimente de calitate de-a lungul a trei zile: spectacole de teatru, o conferința Constantin Chiriac in dialog cu Mihai Malaimare, lansare de carte și un one-man show Mihai Malaimare. In 26 și…