Stiri pe aceeasi tema

- Este o situație disperata pe Litoral. Forțele Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Constanța sunt in alerta și desfașoara zeci de activitați de cautare salvare sau acordare prim ajutor medical atat la sol, cat și din aer. Duminica, marea a fost extrem de agitata, au anunțat autoritațile…

- Pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui traficul este aglomerat, sambata dimineața, iar intr-o zona se circula in condiții de ceața. Din cauza condițiilor meteo au fost și cateva tamponari.

- Republica Moldova se pregateste de o toamna agitata, marcata de alegerile prezidentiale. Cinci lideri politici si-au anuntat pana acum candidaturile. Ultimul din aceasta lista este primarul orasului Balti, Renato Usatii, care a facut anuntul de Ziua Independentei, sarbatorita joi.

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au facut prgnoza meteo pentru zilele de 27, 28, 29 și 30 august 2020. Potrivit prognozei ANM, temperaturile in perioada anunțata vor fi mult prea mari pentru ultimul weekend oficial al verii. Alerta meteo de la ANM. Temperaturi caniculare in ultimul…

- Jazz UP Sea Festival va avea loc in zilele de 28 si 29 august, in piateta falezei Cazinoului din Constanta.Berti Barbera (voce si percutie), Johnny Bica (pian), Viorica Pintile (voce) si Adrian Flautistu (contrabas) vor canta in ultimul weekend de vara, potrivit news.ro. Citește și: Alina…

- Turiștii vor sa profite de un weekend la malul marii. Restricțiile impuse de autoritati pe fondul pandemiei de COVID-19 nu ii sperie de loc. Este cel mai aglomerat weekend de pana acum pe litoral. Pe plajele din Mamaia și Eforie Nord se inghesuie zeci de mii de turiști.

- HC Dobrogea Sud se intareste pe zi ce trece. Clubul constantean a mai transferat un jucator experimentat, de data aceasta pe postul de inter-dreapta, acolo unde echipa avea probleme. Muntenegreanul Igor Radojevic a ajuns in orasul de la malul marii si va imbraca tricoul „delfinilor”. Igor Radojevic…

- Plajele din Vama Veche s-au redeschis in acest sfarsit de saptamana. Preturile pentru sezlonguri sunt de 30 de lei in timpul saptamanii si 35 de lei in weekend, adica mai scumpe cu 5 lei fata de anul trecut, potrivit Mediafax.Daca anul trecut un sezlong la Vama Veche costa 25 de lei in timpul saptamanii…