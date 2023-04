Vedetele care au absolvit Teologia. Sunt în slujba publicului român și a lui Dumnezeu! Vedetele care au absolvit Teologia! Au ales sa studieze religia inainte de a ajunge persoane cunoscute, ba chiar cateva și-au dorit inițial sa imbrace haina preoțeasca. Cel mai nou absolvent al Universitații Teologice este actorul TNB-ului Silviu Biriș, care a absolvit facultatea la 48 de ani. Actorul penduleaza intre scena teatrului, cea muzicala și strana bisericii. ”Trebuie sa simti vocatie pentru asa ceva, pentru religie. Seamana cu actoria”, ne spune actorul Teatrului Național. Astazi unul din justițiarii de pe micul ecran, Alex Dima, rezentatorul de la ”Romania, te iubesc!” este și el absolvent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

