- Vineri, cerul va fi predominant noros, și mai cald fața de ziua precedenta. Pe suprafețe restranse se va forma polei. Temporar vantul va avea unele intensificari, iar la rafala va atinge 45-60km/h. In zona de munte, vantul la rafala poate depași 90-100km/h. Spre seara vor aparea și precipitațiile…

- Au lasat frigul din Capitala si au fugit direct pe o plaja exotica. Andreea Banica (41 de ani) si sotul ei, Lucian Mitrea, au ales sa se bronzeze in Maldive, iar imaginile postate pe retelele sociale sunt de vis. Apa turcoaz, soarele stralucitor, nisipul fin si casutele in care s-au cazat sunt parca…

- La aceasta ora, pe DN 1 se inregistreaza coloana in mișcare de pe Posada – km 116+500 pana la km 130 – Bușteni. Ninge viscolit pe raza localitaților Sinaia, Bușteni și Azuga, carosabil acoperit cu zapada framantata, in strat de aproximativ 1 centimetru. Pe DN 1A, in acest moment, ninge viscolit de la…

- "Pentru urmatoarele doua zile tendinta de racire a vremii va continua, dar, cu toate acestea, temperaturile se mentin peste cele normale la aceasta data. Asteptam valori maxime ale temperaturii aerului în marea lor majoritate între 2 si 9 grade, cu 8-9 grade pentru regiunile sudice.…

- Vremea a fost rece pentru aceasta perioada. Izolat a fulguit la Suciu de Jos. Temperaturile inregistrate pe parcursul noptii au fost de: -12 grade Celsius la Borsa si Petrova, -11 grade la Viseu de Sus, -9 grade la Sighetu Marmatiei si Cavnic, -8 grade la Ocna Sugatag si in Pasul Gutai, -7 grade la…

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Meteorologii anunța ca vremea va ajunge la cote extreme, in primele zile ale lunii decembrie. Iarna deja se face resimțita, in Capitala aparand primii fulgi de nea, iar temperaturile nocturne coborand sub pragul de 0 grade. Lucrurile vor deveni și mai friguroase de acum incolo, temperaturile ajungand…