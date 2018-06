Copiii celebritatilor s-au distrat in parcul de distractii din Herastrau si la concertul susținut de Antonia. Zeci de oameni au intrat in lumea magica a copilariei și, cu mic cu mare, au urcat in roata Miramagica, de unde au admirat Bucureștiul de la inalțime, au condus mașinuțele și barcuțele tamponabile, au sarit pe salteaua elastica, s-au plimbat cu trenulețul Funny Express, au concurat la Derby, au simțit ce inseamna sa sfideze gravitația in turnul Spark și, in premiera, s-au invartit in noul racer Airbone Shot, in care te simți ca intr-o calatorie in spațiu. Printre aceștia, și vedete cunoscute…