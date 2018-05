Vedete care se dusmanesc in mod oficial Vedete care se dusmanesc in mod oficial Paris Hilton vs. Nicole Richie De la cele mai bune prietene au devenit dusmance declarate. Iar cearta lor este una dintre cele mai cunoscute ale anilor 2000. Totul a pornit de la faptul ca Nicole era geloasa pe faptul ca Paris primea mai multa atentie din partea media, desi ele erau amandoua protagonistele unui reality show. Pentru a se razbuna, Richie a organizat o petrecere cu multi prieteni comuni, unde a proiectat pe un ecran urias, sex tapeul lui Paris, din 2003. Ulterior, ele s-au impacat si au continuat sa filmeze impreuna inca doua sezoane din showul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

