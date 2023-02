Vedeta filmelor 'Academia de Poliție' a murit la 88 de ani Actorul canadian George R. Robertson a murit la varsta de 89 de ani. Cunoscutul actor a murit la Toronto. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Vedeta filmelor 'Academia de Poliție' a murit la 88 de ani

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEde Poliție' ala 88 de ani Marcel Ciolacu prefațeaza rotativa:…

Un barbat in varsta de aproximativ treizeci de ani a murit joi in cursul ciocnirilor dintre manifestanti si politie in apropierea aeroportului din Arequipa (sud), al doilea oras ca marime din Peru, a anuntat avocatul poporului si serviciile de sanatate, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Cel putin opt persoane au murit in urma unei avalanse care s-a produs in orasul Nyingchi din regiunea de sud-vest a Tibetului, a informat media de stat, transmite Reuters. Guvernul chinez a trimis la fata locului o echipa responsabila cu gestionarea interventiilor pentru recuperarea cadavrelor si…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca ar fi un demers 'infantil' ca PSD și PNL sa mearga la prezidențiale cu un candidat comun, dupa ce au candidat separat la alegerile europarlamentare, locale și parlamentare. El a adaugat ca PSD va veni cu un „intelectual" la prezidențiale.

Un avion operat de compania low cost Jetstar a aterizat de urgenta, sambata, in centrul Japoniei, dupa ce autoritatile au primit o amenintare cu bomba, a anuntat postul public NHK, citand surse din Politie, relateaza CNN, citat de news.ro.

Actorul Cornel Ciupercescu a murit, duminica, la varsta de77 de ani. Trecerea in neființa a artistului a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat, conform Mediafax.

Apreciatul pianist roman Sandu Sandrin, profesor la Universitatea Naționala de Muzica din București, s-a stins marți din viața, informeaza Radio Romania Muzical.

Un barbat a murit, luni seara, dupa ce a fost prins sub o caruța plina cu lemne, intr-o localitate din județul Dambovița.

Marirea eșalonata a punctului de pensie este neconstituționala, spune, luni, premierul Nicolae Ciuca. Declarația vine dupa ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut duminica seara o majorare diferențiata a pensiilor, anunța Mediafax.