- In tribunele arhipline de pe Camp Nou a fost prezenta și Geanina Ilieș, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania. FC Barcelona - Real Madrid 2-1, poate cel mai urmarit derby in intreaga lume, a avut parte de o asistența numeroasa.Diva nu s-a dus singura in Catalonia, ci alaturi de…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Xavi, s-a declarat multumit de prestatia echipei sale in derby-ului cu Real Madrid (2-1), duminica seara, pe Camp Nou, afirmand ca "facem un campionat extraordinar", informeaza AFP, potrivit Agerpres."Avem un avans de 12 puncte cu 12 etape ramase, deci nu…

- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, nu va asista la El Clasico de duminica seara cu FC Barcelona, din cauza scandalului de coruptie in care este implicat clubul catalan. Real Madrid a intentat o actiune civila in cazul privind platile suspecte de bani de la FC Barcelona catre Jose Maria…

- Barcelona - Real Madrid, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Spaniei, este programat, duminica, 19 martie, de la ora 22:00, pe Camp Nou, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Real Madrid se implica in „Cazul Negreira”, considerandu-se ”parte prejudiciata” in dosarul in care Barcelona e acuzata de corupție. Dar fostul „central” Iturralde Gonzalez a dezvaluit ca președintele Florentino Perez a facut și el presiuni asupra arbitrilor: „Mi s-a parut foarte grav”. Duminica, pe…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

