Stiri pe aceeasi tema

- Actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan si fiica sau au fost spitalizate dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus in cursul acestei saptamani, la cateva zile dupa ce sotul si socrul sau au fost de asemenea internati, anunta sambata publicatia Times of India, transmite Reuters, preluata de...

- Actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan si fiica sau au fost spitalizate dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus in cursul acestei saptamani, la cateva zile dupa ce sotul si socrul sau au fost de asemenea internati, anunta sambata publicatia Times of India, transmite Reuters.

- Fiica ei, Aaradhya, a fost, de asemenea, internata. Sotul actritei si socrul ei, actorii Abhishek Bachchan si Amitabh Bachchan, se afla internati de o saptamana din cauza coronaviusului. Pana sambata, mama si fiica s-au aflat in izolare la domiciliu. Aishwarya Rai Bachchan, in varsta de 46 de ani, a…

- Celebra actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan, fosta Miss World, diagnosticata la finalul saptamanii trecute cu Covid-19, a fost spitalizata in Mumbai, relateaza BBC.Fiica ei, Aaradhya, a fost, de asemenea, internata, potrivit news.ro. Citește și: Lovitura pentru Guvernul Orban! Demersul…

- Vedeta filmului indian si una dintre cele mai frumoase femei din lume, actrita Aishwarya Rai Bachchan, a fost testata pozitiv pentru COVID, transmite emedicina.md. Aceasta a primit vestea ca testul ei este pozitiv la o zi dupa ce socrul si sotul ei, Amitabh Bachchan, respectiv Abhishek Bachchan, la…

- Amitabh Bachchan, unul dintre cele mai cunoscute staruri de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital, relateaza Reuters, care citeaza un anunt facut chiar de actor pe pagina sa de Twitter, potrivit AGERPRES."Am fost testat pozitiv cu COVID. Am fost mutat…

- Actrita de la Bollywood Aishwarya Rai Bachchan (46 de ani) a fost diagnosticata cu coronavirus duminica, la o zi dupa socrul ei, actorul Amitabh Bachchan, si sotul, actorul Abhishek, care au fost spitalizati pentru Covid-19. De asemenea, fiica actritei, in varsta de 8 ani, este bolnava, noteaza Reuters,…

- Amitabh Bachchan, unul dintre cele mai cunoscute staruri de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital, relateaza Reuters, care citeaza un anunt facut chiar de actor pe pagina sa de Twitter. "Am fost testat pozitiv cu COVID. Am fost mutat la spital…