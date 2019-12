Vedeta anului pe YouTube: Un copil de 8 ani cu venituri de 26 mil. dolari

Stiri pe aceeasi tema

- ​O fetița de 5 ani, nascuta cu paralizie cerebrala, este unul dintre cel mai bine platiți youtuberi din lume, scrie joi revista americana de business Forbes, citata de Mediafax. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Cel mai bine platit star pe YouTube in 2019 este un baiețel in varsta de 8 ani, care a caștigat 26 de milioane de dolari datorita canalului sau de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, precum și cu tematica educaționala, scrie Mediafax.Potrivit…

- Cel mai bine platit star pe YouTube in 2019 este un baiețel in varsta de 8 ani, care a caștigat 26 de milioane de dolari datorita canalului sau de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, precum și cu tematica educaționala. Potrivit topului celor…

- Canalul de Youtube dedicat tânarului american Ryan Kaji, în vârsta de 8 ani, a încasat 26 de milioane de dolari într-un an, potrivit revistei Forbes, citate de AFP, ceea ce îl plaseaza în topul clasamentului youtuberilor publicat miercuri.Canalul baiețelului,…

- Vedeta TV si proprietara unei companii de cosmetice ― Kylie Jenner, membra a familiei Kardashian, s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platite celebritați de pe platforma de socializare online Instagram , aceasta caștigand cate 1,26 de milioane de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat,…

- Vedeta a criticat platforma sociala in cadrul unui discurs sustinut la New York. El a criticat si Google, Twitter si YouTube pentru ca "ar distribui absurditati catre miliarde de oameni". "Daca-i platesti, Facebook va difuza orice fel de reclama "politica" vrei, chiar daca este o minciuna.…

- Lora și Ionuț Ghenu vor sa faca pasul cel mare, la trei ani de cand a inceput povestea lor de iubire. Artista vrea sa iși invinga teama de casatorie, dupa ce in urma cu cațiva ani a divorțat de Dan Badea și l-a acuzat de agresiune. Vedeta nu se sfiește sa vorbeasca despre frica de a nu mai trece inca…