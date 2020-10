Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare seara, Fere și Liza verifica daca astrologii au citit bine-n stele ori ba. Lucrurile se complica atunci cand, in direct, prezicerile se lovesc direct de ascultatori. Vezi ce a spus ascultatoarea noastra, in ultimul ,,Horoscop Check”

- Ziua de 31 august 2020 va intra in istoria PSD, ca una din cele mai negre zile, o zi a eșecului politic, dar și ca o lecție de umilința și de reorganizare interioara. Iar Marcel Ciolacu, noul președinte ales al social-democraților, a avut prima sa infrangere in Parlamentul Romaniei. Marcel Ciolacu a…

- E vara așa ca mulți se gandesc sa intre la dieta. Asta a facut și Gabriel Fereșteanu, gazda matinalului de vara de la Virgin Radio. El a reușit sa dea jos peste 6 kg cu dieta, sport, dar și cateva proceduri de slabire. Fere este la jumatatea provocarii incepute pe 22 iulie, iar astazi a... View Article

- Vin precizari de la oficialii statului roman privind vaccinul anti -coronavirus. Romania s-a inscris pe lista tarilor care vor primi vaccin ani COVID-19, atunci cand acesta va fi pus pe piata. Precomanda noastra este de 10 milioane de doze, cantitate care ne va fi asigurata printr-un mecanism pus…

- Astazi, Fere și Liza ți-au dat trezirea de la 8.00, pe Virgin Radio. Dupa cum te-au obișnuit deja, cei doi trec in agenda zilei toate evenimentele istorice care s-au intamplat in fiecare zi : ,,Ironic, astazi, la 73 de ani de la cea mai tragica explozie din lume, lansarea bombei atomice Little Boy…

- Lucrarile la proiectul Poarta Transilvaniei, care cuprind și zona comunei Ilva Mica se apropie de final. Aurel Horea, primarul comunei, a explicat ca totul va fi gata undeva la finele lunii august. ”Inca puțina rabdare. Mult a fost, puțin mai este” a declarat acesta. Dupa 16 ani, Ilva Mica arata altfel,…

- Sunt momente in care nu mai conteaza concurența, azi a fost unul dintre ele. In ultima zi pe care Shurubel o petrece in studio, Andrei Ciobanu, Ionut Rusu și OLiX de la Kiss FM au intrat in direct la Virgin Radio.

- Un amplu proiect de cladiri de birouri a fost lansat astazi la Iași. Valoarea investiției se ridica la 120 de milioane de euro. Șantierul cuprinde zona strazii Sfantul Andrei și va fi realizat in urmatorii 2 ani. Inițiatorul proiectului, Iulian Dascalu, a precizat ca la final vor fi create 5.000 de…