Stiri pe aceeasi tema

- Perioadele de munca și dreptul la pensie sunt recunoscute reciproc in Romania și SUA, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Citește și: Permise de conducere gratuite pentru tinerii din medii defavorizate. Inscrierile se fac pana in 24 ianuarie Legea de ratificare a Acordului dintre Romania…

- A fost promulgata legea de ratificare a Acordului dintre Romania și SUA privitor la recunoașterea reciproca a perioadelor de munca și a dreptului la pensie. Anunțul a fost facut de reprezentanții ministerului Muncii pe pagina de Facebook. Acest acord prevede valorificarea perioadelor lucrate atat in…

- Ministerul Muncii a anuntat ca perioadele de munca si dreptul la pensie sunt recunoscute reciproc in Romania si SUA, dupa ce legea de ratificare a acestui acord intre cele doua tari a fost promulgata. “Legea de ratificare a Acordului dintre Romania si SUA privitor la recunoasterea reciproca a perioadelor…

- Legea de ratificare a Acordului dintre Romania si SUA privitor la recunoasterea reciproca a perioadelor de munca si a dreptului la pensie a fost promulgata, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe pagina de Facebook. “In baza Acordului va fi posibila valorificarea perioadelor…

- Avantaj colosal pentru acești pensionari: se valorifica anumite perioade de muncaLegea de ratificare a Acordului dintre Romania si SUA privitor la recunoasterea reciproca a perioadelor de munca si a dreptului la pensie a fost promulgata, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- Același minister a facut public modul de calcul al punctelor de pensie in functie de venitul contributiv. Proiectele de lege ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2024 prevad banii pentru marirea pensiilor, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- Romanii care au lucrat in SUA vor putea cumula perioadele de munca pentru pensie Romanii care au lucrat in SUA vor putea cumula perioadele de munca pentru pensie Senatul Romaniei a adoptat, astazi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului in domeniul securitații sociale intre Romania și Statele…