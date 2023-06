Vechea întrebare: cum plătesc guvernele pentru războaie? Japonia, ingrijorata de ascensiunea Chinei și de riscul unui razboi in Indo-Pacific, nu a precizat cum va finanța o creștere planificata de doua treimi a bugetului sau pentru aparare pana in 2027. Marea Britanie, stimulata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, dorește sa majoreze in cele din urma cheltuielile militare pana la 2,5% din produsul intern […] The post Vechea intrebare: cum platesc guvernele pentru razboaie? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

