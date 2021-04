Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a admis plingerile SRL ”Continental Business Invest” și SRL ”SCM Development Mol” și a dispus anularea a 6 ordonanțe, emise anterior de PCCOCS, prin care doua imobile au fost recunoscute ca corpuri delicte și transmise in posesia lui Veaceslav Platon. In concret,…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. In cazul lui Denis Ulanov, procuratura spune: "in privința unuia dintre ei, procurorii au acumulat probe pertinente și concludente de implicare in frauda bancara, acțiunile lui fiind cercetate sub aspectul ”escrocheriei” și ”spalarii de bani”, ambele infracțiuni savarșite…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a mers astazi in Parlamentul pentru a-și exercita dreptul de a cere incuviințarea ridicarii imunitații parlamentare a doi deputați, Denis Ulanov și Petru Jardan. In motivarea cererilor, Procurorul General a prezentat argumentele care confirma caracterul ilegal…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a menționat ca astazi majoritatea infracțiunilor din Republica Moldova au legatura cu sistemul penitenciar. El a vorbit despre acest lucru in cadrul emisiunii "Пятница" cu Anatolie Golea pe canalul "RTR Moldova", scrie Point.md. Discutind despre cazul directorului…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o ședința de lucru cu Procurorul General, Alexandr Stoianoglo. Discuția s-a axat pe situația din sectorul justiției și pe modul in care se deruleaza reforma instituțiilor de drept, inclusiv a organelor Procuraturii. In mod special, șefa statului s-a…

- Autoritațile din Ucraina au anunțat ca au inițiat un dosar penal, in urma plangerii in acest sens depusa de omul de afaceri Veaceslav Platon. Asta dupa ce beneficiara a doua intreprinderi ale acestuia din țara vecina a devenit, peste noapte, soția Procurorului General al Republicii Moldova, ceea ce…

- Președinta Maia Sandu și Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, sunt indemnați sa vina cu o inițiativa de tragere la raspundere a procurorilor și anchetatorilor, care admit fabricarea dosarelor. Apelul vine din partea reprezentanților asociației obștești „Dreptul la Dreptate” și din partea unor activiști,…