Vaticanul le-a spus luni romano-catolicilor ca este acceptabila din punct de vedere moral sa utilizarea vaccinurilor COVID-19 chiar daca in producția lor s-au folosit linii celulare extrase din țesuturile fetușilor avortați, relateaza Reuters. O nota a congregației doctrinare a Vaticanului, Congregația pentru Doctrina Credinței, spunea ca utilizarea acestor vaccinuri era permisa atata timp cat nu […] The post Vaticanul permite utilizarea vaccinurilor COVID-19 facute cu țesut fetal provenit din avorturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .