Catolicii nu pot fi membri ai lojelor masonice, reitereaza Sfantul Scaun, intr-un document al Dicasterului pentru Doctrina Credinței semnat cu aprobarea Papei, relateaza presa italiana citata de Rador Radio Romania.

Dicasterul a raspuns in special ingrijorarii unui prelat, Julito Cortes, episcop in Filipine. Cortes, ''dupa ce a ilustrat cu ingrijorare situația eparhiei sale, din cauza creșterii continue a credincioșilor inscriti in masonerie, a cerut sugestii pentru a aborda in mod adecvat din punct de vedere pastoral aceasta realitate, ținand cont și de implicațiile doctrinare''.

Dicasterul…