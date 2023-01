Vaticanul a publicat primele imagini cu fostul papă Benedict al XVI-lea pe catafalc Canalul de socializare al Vaticanului a publicat, duminica, primele imagini cu trupul fostului papa Benedict al XVI-lea, care a incetat din viata la varsta de 95 de ani. Defunctul papa este intins pe un catafalc, imbracat in roșu, culoarea doliului papal. Catafalcul este amenajat intr-o capela a manastirii in care a locuit, dupa ce și-a […] The post Vaticanul a publicat primele imagini cu fostul papa Benedict al XVI-lea pe catafalc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

