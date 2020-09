Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a susținut, marți, 2 septembrie, prima audiența generala saptamanala cu public, dupa 6 luni de la izbucnirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), in curtea San Damaso din Vatican. Suveranul Pontif, care a vorbit despre pandemie, a fost zambitor pe tot parcursul audienței, noteaza Reuters.…

- "Viața in vremea COVID-ului e altfel... Sunt la al treilea episod de izolare de la inceputul acestei pandemii. A fost intalnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febra, iar acum un contact cu o persoana depistata pozitiv. In momentul in care am aflat ca persoana cu care am interacționat…

- Vedeta ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kim Kardashian West, a marturisit ca ieșirea din izolare i s-a parut „placuta dar și infricoșatoare”. Vorbin despre petrecerea organizata cu ocazia zilei de a lui Scott Disick, Kim a scris pe Instagram, potrivit contactmusic.com: „Am sarbatorit ziua de naștere…

- ”Rugaciunea lui Moise” a fost in centrul celei de-a șaptea cateheze despre rugaciune prezentata de papa Francisc la audiența generala de miercuri, 17 iunie 2020. Audiența a fost transmisa in streaming și s-a desfașurat in biblioteca Palatului Apostolic din Cetatea Vaticanului. Papa a spus ca Moise a…

- Dupa fix 100 de zile de la confirmarea primului caz de contaminare cu coronavirus, guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat ca "a venit ziua ca New York-ul sa inceapa redeschiderea".De departe cel mai grav afectat din SUA, cu un bilant oficial de 22.000 de morti de COVID-19, New Yorkul a anuntat ca rata…

- Weekendul a venit și cu primele concerte in aer liber dupa ridicarea restricțiilor. Atmosfera de la concertele rock ramane insa, pentru moment, doar o amintire. Cargo și Vița de Vie au cantat, la Timișoara și la Cluj Napoca, in fața unui public mult mai puțin numeros decat erau obișnuiți. Oamenii au…