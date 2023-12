UN VASLUIAN LA PARIS! Diego -Marcel Ciobotaru, din Vaslui, participa in perioada 3-9 decembrie la Paris, in calitate de unic reprezentant al Romaniei, la proiectul „Residency of young scientific talent”, cu tema „Sport & Science”, gazduit de Cite des sciences et de l’industrie. Proiectul este organizat de catre Universcience si Ministerul Afacerilor Externe francez, si […] Articolul Vasluianul Diego-Marcel Ciobotaru, unicul reprezentant al Romaniei la un proiect sustinut la Paris! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .