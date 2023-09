Stiri pe aceeasi tema

- L-AU CUMINTIT!… Un sofer din Vaslui i-a infuriat pe soferii care stateau in coloana la Negru Voda, in drum spre mare, scrie ziaruldeiasi.ro. Martorii au surprins momentul cand vasluianul a ignorat coloana si a pornit in depasire pe contrasens, netinand cont de faptul ca cei care veneau din fata erau…

- Pompierii romani, care au fost trimiși sa-i ajute pe cei greci in lupta cu incendiile devastatoare, au fost laudați de localnicii din Grecia, dar și de autoritați. Un satean a spus despre ei, pentru The New York Times, ca „sunt niște mașini” și ca „sunt norocoși ca sunt acolo”. Grecia a fost devastata…

- INVITAȚIE… O noua ediție a Expoziției „Fabricat in Romania” va avea loc maine, 13 august, in cadrul Zilelor Culturale ale municipiului Vaslui. Membrii Retromobil Club Romania – filiala Vaslui iși vor expune bijuteriile pe patru roți in parcarea Salii Polivalente din oraș. Evenimentul se va desfașura…

- Un sofer care a depasit o coloana de masini oprite la un semafor, pe un drum judetean din Dolj, a fost urmarit de politisti. Barbatul conducea cu peste 100 de kilometri pe ora chiar si in zone rezidentiale. A fost prins intr-un final, desi a incercat sa se ascunda in curtile localnicilor. Incidentul…

- ULTIMA ORA… Salvatorii vasluieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident petrecut in urma cu puțin timp, pe DE 85, in fața societații Plantagro, comuna Costești. Din primele informații a reueșit ca, in accident au fost implicate doua autoturisme și un camion. Martorii accidentului au…

- CAUTAT… Un barbat din municipiul Vaslui este de negasit de o saptamana și jumatate. Se numește Liviu Patrichi, are 54 ani, și a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Vaslui pe data de 6 iulie 2023. Pentru ca barbatul nu a mai revenit acasa, fiica acestuia a sesizat Poliția. Potrivit oamenilor…

- LAMURIRI… Ies la iveala detalii legate de tragicul accident in care tanara familie Lucas Eduard și Ana Maria Cucoș și-au pierdut viața. Se pare ca accidentul s-a produs dupa ce Lucas ar fi pierdut controlul volanului pe asfaltul umed și plin de pietricele aduse de ploaie și s-a izbit frontal de autocisterna…

- Paul este puștiul care a impresionat o țara intreaga dupa ce a spus plangand ca-și dorește o vaca și o fantana. Povestea din spatele imaginilor care au facut inconjurul Romaniei iți provoaca fiori pe șira spinarii. Viața bate filmul. Paul Corduneanu provine dintr-o familie numeroasa. Mai are inca 6…