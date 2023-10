Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 72 de ani, din Vaslui, a fost accidentat mortal de un sofer din Bucuresti care a fugit de la locul accidentului si l-a lasat pe om sa zaca pe marginea drumului. Trupul batranului a fost gasit de politisti pe DN 24, relateaza Agerpres. Un batran a fost gasit mort, miercuri, pe marginea…

- In completarea buletinului informativ de presa nr. 360, transmis de catre Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui la data de 19 septembrie 2023, referitor la depistarea unui conducator de motocicleta care a fost testat cu aparatul drug test pentru care a fost inregistrat rezultat pozitiv la doua…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta aflandu-se sub influenta drogurilor, pe Drumul National 15D. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13:35, pe…

- Dupa polițistul drogat din Popești Leordeni, care a ucis o femeie dupa ce a intrat cu mașina in ea pe trotuar, un nou angajat MAI a fost depistat drogat in trafic. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13:35, pe raza comunei Stefan cel Mare, cand in cadrul unei actiuni pe linia depistarii…

- Un barbat de 30 de ani a fost reținut duminica de polițiștii din Constanța pentru 24 de ore, fiind banuit ca in noaptea de sambata spre duminica a lovit cu mașina un barbat și a fugit de la fața locului. Șoferul era baut, potrivit polițiștilor.IPJ Constanța anunța ca polițiști din cadrul Serviciului…

- Un sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv sambata, dupa ce a lovit mortal cu masina un pieton pe DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de 38 de ani, a murit la spital, informeaza News.ro.Soferul de 26 de ani a fost retinut vineri de…

- La data de 23 iulie 2023, in jurul orei 18,40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 46 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…