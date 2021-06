Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 52 de ani, din municipiul Barlad si din comunele Perieni si Puiesti, au fost retinute, marti, de politistii vasluieni, fiind acuzate ca au incasat fara drept indemnizatii de sprijin acordate in contextul pandemiei COVID-19. Potrivit…

- In aceasta dimineața, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 10 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de fals și uz de fals. La data de 20 mai 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- 23 de persoane din Dambovita au fost retinute, miercuri, pentru inselaciune, fals si fals in declaratii, dupa ce au spus, desi nu era adevarat, ca activitatea artistica le-a fost afectata de pandemie si au cerut indemnizatii, scrie Agerpres . Cei 23 de retinuti se pare ca sunt lautari care ar fi incasat…

- Mai mulți muzicanți din Dambovița au cerut și au primit, ilegal, peste 300.000 de euro de la Agenția de Plați și Inspecție Sociala, ca ajutor de pandemie, iar miercuri 23 dintre ei au fost reținuți, scrie portalul local de știri Targoviște News . Lautarii au fost reținuți și sunt acuzați de inselaciune,…

- Pe 18 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada 2011 – 2016, un barbat de 37 de ani, din Pitești…

- Politistii au efectuat, joi, 16 perchezitii in Bucuresti si in patru judete, la persoane care confectionau tigari artizanal, fara a plati taxe. Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins, ieri, la punctul de lucru al unei agenții de turism din Capitala. Potrivit oamenilor legii, agentia de turism ar fi oferit persoanelor care au calatorit in strainatate, contra cost, buletine de analize medicale falsificate,…

- Polițiștii au descins ieri la opt domicilii de pe raza orașului Bistrița. Dintre cele șase persoane duse la audieri, unii au primit control judiciar, iar polițiștii cer arestarea preventiva a gruparii. CE au facut: Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud…