Vaslui: Peste 120 de gospodării, subsoluri şi curţi, afectate de inundaţii în Bârlad Peste 120 de gospodarii, subsoluri si curti au fost inundate, in urma precipitatiilor abundente cazute in cursul noptii de miercuri spre joi in municipiul Barlad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu toate efectivele, in sprijinul acestora fiind trimise si echipaje de la Vaslui si Husi. Sursa foto: ISU Vaslui "In urma ploilor cazute in municipiul Barlad, mai multe strazi, institutii si gospodarii au fost afectate. In cursul noptii, ISU 'Podul Inalt' al judetului Vaslui a actionat cu zece autospeciale,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de gospodarii, subsoluri si curti au fost inundate, in urma precipitatiilor abundente cazute in cursul noptii de miercuri spre joi in municipiul Barlad. Au fost inundate majoritatea strazilor, dar și subsolurile unor instituții importante, precum Judecatoria și Primaria, informeaza Vremea…

- Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Podul Inalt’ al judetului Vaslui, ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui si lucratori de la Serviciul de Gospodarire a Apelor (SGA) Vaslui au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru suprainaltarea digurilor…

- Zece localitati din judetul Covasna au ramas temporar fara curent electric in urma unei ploi torentiale abatute asupra zonei in cursul noptii de miercuri spre joi, iar mai multe gospodarii au fost inundate, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, in cursul…

- Furtuna din noaptea si dimineata zilei de joi a determinat interventia pompierilor militari bihoreni pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii situate in localitatea Ghighiseni, pentru stingerea unui incendiu produs la o pensiune din Sisterea si pentru degajarea a doi copaci in municipiul Oradea,…

- Incendiul puternic izbucnit marti noaptea la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad a pornit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric produs la un cablu electric, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- UPDATE – Incendiul puternic izbucnit marti noaptea la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad a pornit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric produs la un cablu electric, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Incendiul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui intervine cu 13 autospeciale, doua motopompe de medie capacitate si 70 pompieri militari pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr un depozit de materiale plastice, pe strada Palermo, din municipiul Barlad.Marius…

- O masina a fost lovita de tren, miercuri, in localitatea Grivita, accidentul avand loc la trecerea la nivel cu calea ferata, fara bariera, pe DJ 242, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Detasamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina…