Vaslui: Bărbat cu afecţiuni psihice, căutat de poliţişti după ce a fugit din Spitalul Bârlad Un barbat in varsta de 29 de ani din comuna Iana, cunoscut cu afectiuni psihice, este cautat de politistii vasluieni dupa ce a plecat din Spitalul de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, unde fusese transportat cu o ambulanta in vederea internarii. “Pe data de 24 noiembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Barlad au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe data de 20 noiembrie, un barbat in varsta de 29 de ani, care a plecat, in mod voluntar, de la o unitate medicala din municipiul Barlad, unde fusese transportat spre a fi internat, nu a revenit pana in prezent la domiciliu si nici nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, in intervalul orar 18.00 – 00.00, politistii de ordine publica, proximitate, investigații criminale, sisteme de securitate, precum și jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea a denuntat, joi, pentru tentativa de coruptie, un cetatean care a adresat institutiei o petitie si a introdus in plic si o suma de bani. "Astazi, 04.11.2021, DGASPC Vrancea a formulat un denunt in atentia Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, diagnosticat cu COVID-19 si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a fugit din unitatea medicala, el fiind gasit decedat pe marginea unui drum, la cativa kilometri de localitatea de domiciliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Trei tineri, cu varste de 21, 22 si 24 de ani, si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni, județul Botoșani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat si un copil au fost raniti, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in localitatea Bivolarie, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca este vorba despre un barbat in varsta…

- Un barbat si un copil au fost raniti, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in localitatea Bivolarie, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca este vorba despre un barbat in varsta…

- Un tanar din judetul Bistrita-Nasaud, suspectat de savarsirea infractiunii de santaj, s-a urcat pe un stalp si a amenintat ca se sinucide, fiind ulterior transportat la un spital de psihiatrie. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, sambata seara a fost…